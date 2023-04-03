(Kazakeviciute) Jadvyga
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saeta Leonardas
Отец ребёнка: Saeta (sojeta) Iozas (Juozas)
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Saeta (sojeta) Iozas (Juozas)
Смерть
Неизвестно