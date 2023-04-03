(Kazakeviciute) Jadvyga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kazakeviciute) Jadvyga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saeta Leonardas

Отец ребёнка: Saeta (sojeta) Iozas (Juozas)

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Saeta (sojeta) Iozas (Juozas)

Смерть
Неизвестно