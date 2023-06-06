Мяныров Исмаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Исхаков Мяныр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Исмаилова Равиха
Мать ребёнка: Муканаева Садиха
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Исмаилова Маргубя
Мать ребёнка: Муканаева Садиха
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Исмаилова Рафиха
Мать ребёнка: Муканаева Садиха
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исмаилов Фахрутдин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Исмаилова Мафура
Мать ребёнка: Муканаева Садиха
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Исмаилова Мухубя
Мать ребёнка: Муканаева Садиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муканаева Садиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1859