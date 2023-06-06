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Мяныров Исмаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Исхаков Мяныр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Исмаилова Равиха

Мать ребёнка: Муканаева Садиха

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Исмаилова Маргубя

Мать ребёнка: Муканаева Садиха

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Исмаилова Рафиха

Мать ребёнка: Муканаева Садиха

Рождение ребёнка
1818

Сын: Исмаилов Фахрутдин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Исмаилова Мафура

Мать ребёнка: Муканаева Садиха

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Исмаилова Мухубя

Мать ребёнка: Муканаева Садиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муканаева Садиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1859