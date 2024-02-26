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Лойконен Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лойконен Яков Эрикович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лойконен Альберт Александрович

Мать ребёнка: Лойконен Хиппонен Елена Карловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лойконен Ида Александровна

Мать ребёнка: Лойконен Хиппонен Елена Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лойконен Хиппонен Елена Карловна

Смерть
Неизвестно
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