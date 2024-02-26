Лойконен Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лойконен Яков Эрикович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лойконен Альберт Александрович
Мать ребёнка: Лойконен Хиппонен Елена Карловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лойконен Ида Александровна
Мать ребёнка: Лойконен Хиппонен Елена Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно