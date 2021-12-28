Даниленко Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1937
Дата смерти28.12.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1937
Рождение ребёнка
14.07.1956
Дочь: Богомазова Светлана Игнатьевна
Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович
Рождение ребёнка
09.03.1959
Дочь: Богомазова Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович
Рождение ребёнка
10.02.1964
Дочь: Богомазова Тамара Игнатьевна
Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович
Рождение ребёнка
04.04.1966
Дочь: Богомазова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович
Рождение ребёнка
07.07.1973
Дочь: Богомазова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович
Смерть
28.12.2021