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Даниленко Ирина Ивановна

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Место рождения

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

07.04.1937

Дата смерти

28.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1937

Отец: Даниленко Иван Михайлович

Мать: Сулимова Александра Антоновна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.07.1956

Дочь: Богомазова Светлана Игнатьевна

Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.03.1959

Дочь: Богомазова Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.02.1964

Дочь: Богомазова Тамара Игнатьевна

Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Богомазова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.07.1973

Дочь: Богомазова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Богомазов Игнат Сазонович

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
28.12.2021
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