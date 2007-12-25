Каландадзе (Хара) Марина Демьяновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1931
Дата смерти25.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931
Отец: Хара Демьян
Мать: Хара Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каландадзе Юрий Михайлович
г. Батуми, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1959
Дочь: Сопочкина Лиана Юрьевна
Отец ребёнка: Каландадзе Юрий Михайлович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
25.12.2007