Каландадзе (Хара) Марина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каландадзе (Хара) Марина Демьяновна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

08.03.1931

Дата смерти

25.12.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931

Отец: Хара Демьян

Мать: Хара Ксения Ильинична

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каландадзе Юрий Михайлович

г. Батуми, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1959

Дочь: Сопочкина Лиана Юрьевна

Отец ребёнка: Каландадзе Юрий Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
25.12.2007
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