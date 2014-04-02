Гребеник Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1072
Дата смерти02.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1072
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дворниченко Елена Викторовна
Смерть
02.04.2014
Бурлит, Пожарский муниципальный район, Приморский край
На вездеходе разулся в мари ночью, пошел искать дорогу к населенному пункту ,не нашел дорогу назад к вездеходу лег спать и замерз.(была теория , что разложилась печень и потерял сознание) все происхо... Показать все