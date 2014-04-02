Гребеник Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребеник Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1072

Дата смерти

02.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1072

Отец: Гребеник Николай Петрович

Мать: Гребеник Валентина Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дворниченко Елена Викторовна

Смерть
02.04.2014
Бурлит, Пожарский муниципальный район, Приморский край
На вездеходе разулся в мари ночью, пошел искать дорогу к населенному пункту ,не нашел дорогу назад к вездеходу лег спать и замерз.(была теория , что разложилась печень и потерял сознание) все происхо... Показать все
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