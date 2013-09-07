Сушков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1931
Дата смерти07.09.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1931
Отец: Сушков Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: Шулекина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1966
Дочь: Сухова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1971
Дочь: Батракова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна
Смерть
07.09.2013