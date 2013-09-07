Сушков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1931

Дата смерти

07.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1931

Отец: Сушков Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: Шулекина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1966

Дочь: Сухова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1971

Дочь: Батракова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сушкова Зинаида Ивановна

Смерть
07.09.2013

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