Дорохин (Dorohin) Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин (Dorohin) Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Василий Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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