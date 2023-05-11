Холодный Федор Дионисиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодный Федор Дионисиевич

Холодный Федор Дионисиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Холодный Дионисий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Холодный Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Холодный Марк Федорович

Мать ребёнка: Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Холодный Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Холодный Парфен Федорович

Мать ребёнка: Вера Леонтьевна

Смерть
Неизвестно