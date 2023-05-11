Холодный Федор Дионисиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Холодный Дионисий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Холодный Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Холодный Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Холодный Парфен Федорович
Мать ребёнка: Вера Леонтьевна
Смерть
Неизвестно