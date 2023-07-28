Анисимов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Тимофей

Место рождения

Заречье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Анисимов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Анисимова Акулина Петровна

Заречье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Анисимова Акулина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Акулина Петровна

Смерть
Неизвестно