Анисимов Тимофей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Анисимов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Анисимова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Анисимова Акулина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно