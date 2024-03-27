Махсурур Тохфатулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.01.1869
Сын: Гилязетдин Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.09.1871
Сын: Шигабутдин Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.09.1874
Сын: Салахетдин Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Абуталиб Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1878
Сын: Сабирзян Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
02.10.1883
Сын: Габделбари Гайси Улы
Отец ребёнка: Гайса Монасыпов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии