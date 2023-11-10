(Митинская) Таисия Петрова
Место рождения
Дата рождения20.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
08.10.1879(старый стиль) "Метрические книги церквей г. Тюмени и Тюменского уезда ф.И156, оп.15, д.1072" Покровская церковь, г.Тюмень Причисленный в тюменские мещание, уволенный из духовного звания, П... Показать все
Упоминание
Неизвестно
У нее была дочь, растрелянная в революцию. Жила и умерла в г.Тюмени
Смерть
Неизвестно