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(Митинская) Таисия Петрова

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

20.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: Митинский Пётр Косьмин

Мать: Митинская Клавдия Евгениева

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
08.10.1879(старый стиль) "Метрические книги церквей г. Тюмени и Тюменского уезда ф.И156, оп.15, д.1072" Покровская церковь, г.Тюмень Причисленный в тюменские мещание, уволенный из духовного звания, П... Показать все
Упоминание
Неизвестно
У нее была дочь, растрелянная в революцию. Жила и умерла в г.Тюмени
Смерть
Неизвестно
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