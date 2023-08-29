сулов (сулова) агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1885
Дочь: Корнилова Прасковья
Отец ребёнка: Сулов яков
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Литвинова варвара
Отец ребёнка: Сулов яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Сулов яков
Смерть
Неизвестно