сулов (сулова) агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисулов (сулова) агрофена

сулов (сулова) агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1885

Дочь: Корнилова Прасковья

Отец ребёнка: Сулов яков

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Литвинова варвара

Отец ребёнка: Сулов яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Сулов яков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close