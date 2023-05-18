Клёсов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клёсов Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клёсов Семён

Мать: Ирина