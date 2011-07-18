Филиппова Любовь Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Любовь Порфирьевна

Филиппова Любовь Порфирьевна

avatar

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1941

Дата смерти

18.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1967

Дочь: Сафина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1978

Сын: Филиппов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Владимир Федорович

Смерть
18.07.2011
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close