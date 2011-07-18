Филиппова Любовь Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1941
Дата смерти18.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1967
Дочь: Сафина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1978
Сын: Филиппов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2011