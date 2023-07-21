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Косарев Илья
Косарев Илья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1830
Пол
Мужской
Отец
Косарев Варфоломей
Около 1799 г.р.
Мать
Аксинья
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Косарев Варфоломей
Мать:
Аксинья
Смерть
1830
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