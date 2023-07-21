Косарев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Косарев Варфоломей

Мать: Аксинья

Смерть
1830