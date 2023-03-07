Габдрахманов Бари Галеев
Место рождения
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти23.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.01.1944
с. Грузское, Кропивницкий район, Кировоградская область