Габдрахманов Бари Галеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Бари Галеев

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Место рождения

Карамышево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

23.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамышево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.01.1944
с. Грузское, Кропивницкий район, Кировоградская область
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