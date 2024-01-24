Миндюкевич Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиндюкевич Максим Петрович

Миндюкевич Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.?

Отец: Миндюкевич Петр Петрович

Мать: Миндюкевич Татьяна Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close