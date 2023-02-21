Ткаченко (Суворова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Суворов Вавила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1907
Сын: Ткаченко Петр
Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)
Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.01.1914
Сын: Ткаченко Василий
Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
06.03.1916
Сын: Ткаченко Алексей
Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ильченко Мария
Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно