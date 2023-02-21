Ткаченко (Суворова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Суворова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суворов Вавила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Ткаченко Петр

Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)

Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Ткаченко Василий

Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
06.03.1916

Сын: Ткаченко Алексей

Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ильченко Мария

Отец ребёнка: Ткаченко Степан (Стефан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Степан (Стефан)

Смерть
Неизвестно
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