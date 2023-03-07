Татьяна Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Афиногенова

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Место рождения

Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.01.1887 ст.

Муж: Тюрин Филипп Ульянов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жених деревни Вольного Тимергана крестьянин Филипп Ульянов Тюрин, православный, первым браком, 22 года; невеста Мензелинского уезда села Юшадов солдатская дочь девица Татьяна Афиногенова, православная... Показать все
Смерть
Неизвестно
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