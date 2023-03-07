Татьяна Афиногенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1887 ст.
Муж: Тюрин Филипп Ульянов
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жених деревни Вольного Тимергана крестьянин Филипп Ульянов Тюрин, православный, первым браком, 22 года; невеста Мензелинского уезда села Юшадов солдатская дочь девица Татьяна Афиногенова, православная... Показать все
Смерть
Неизвестно