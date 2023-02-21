Медведева Анна Фоминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Медведев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лапшина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Петро Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Палагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Парасковья Дмитриенвна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно