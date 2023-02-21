Медведева Анна Фоминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Анна Фоминишна

Медведева Анна Фоминишна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Медведев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лапшина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петро Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Палагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Парасковья Дмитриенвна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Дмитрий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close