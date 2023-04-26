Прокофьева (Карпухина) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Карпухина) Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1904

Дата смерти

12.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904

Отец: Карпухин Владимир

Мать: Карпухина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Правова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Дёмина Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Жаковская Александра Константиновна

Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич

Подзавалье
Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Прокофьев Николай Константинович

Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич

Подзавалье
Рождение ребёнка
28.05.1940

Дочь: Шевелёва Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич

Подзавалье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ... Владимир ...

Отец ребёнка: ... ...

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1991
Похороны
Неизвестно
Кладбище малинники