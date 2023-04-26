Прокофьева (Карпухина) Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1904
Дата смерти12.04.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904
Отец: Карпухин Владимир
Мать: Карпухина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Правова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Дёмина Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Жаковская Александра Константиновна
Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич
Подзавалье
Рождение ребёнка
?.12.1937
Сын: Прокофьев Николай Константинович
Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич
Подзавалье
Рождение ребёнка
28.05.1940
Дочь: Шевелёва Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Прокофьев Константин Николаевич
Подзавалье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ... Владимир ...
Отец ребёнка: ... ...
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1991
Похороны
Неизвестно
Кладбище малинники