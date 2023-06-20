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Ivan
Ivan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Yakov
1817 г.р.
Мать
Praskovja Fedorova
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Yakov
Мать:
Praskovja Fedorova
Смерть
Неизвестно
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