Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Yakov

Мать: Praskovja Fedorova

Смерть
Неизвестно