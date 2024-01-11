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Хмелевская Авдотья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

27.06.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1836 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хмелевский Иван Петров

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1841 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1841 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Петр Иванов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.06.1850 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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