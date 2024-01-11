Хмелевская Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти27.06.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1836 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1841 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1841 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Хмелевский Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.06.1850 ст.
от чахотки