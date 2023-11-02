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Зеленова Елена Владимировна
Зеленова Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1979
Пол
Женский
Отец
Зеленов Владимир Викторович
1955 г.р.
Мать
Зеленова (Лаврухина) Таисия Григорьевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1979
Отец:
Зеленов Владимир Викторович
Мать:
Зеленова Таисия Григорьевна
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