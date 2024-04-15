Исмагил (Исмагыйл)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Мать ребёнка: Бәдәрия