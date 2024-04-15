Исмагил (Исмагыйл) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагил (Исмагыйл)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

1885 г.р.
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Добавил:

НШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бәдәрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бәдәрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бәдәрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бәдәрия

Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Мать ребёнка: Бәдәрия

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