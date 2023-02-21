Щеглов Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1908
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак станицы Усть-Лабинская С.а. Щеглов и невеста казачка Е.Е. Рыдзелева 17л10мес(1891). Поручители по жениху: Николай Белоусов и Яков Жуков, по невесте: казак Иван Рубцов и урядник Василий Че... Показать все
Смерть
Неизвестно