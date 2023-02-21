Щеглов Стефан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Стефан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1908

Жена: Щеглова Елена Емельяновна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак станицы Усть-Лабинская С.а. Щеглов и невеста казачка Е.Е. Рыдзелева 17л10мес(1891). Поручители по жениху: Николай Белоусов и Яков Жуков, по невесте: казак Иван Рубцов и урядник Василий Че... Показать все
Смерть
Неизвестно
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