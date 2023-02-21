Кондрашова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова Татьяна Павловна

Кондрашова Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1953

Отец: Меренков Павел Андреевич

Мать: Меренкова Екатерина Михайловна