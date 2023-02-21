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Кондрашова Татьяна Павловна
Кондрашова Татьяна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1953
Пол
Женский
Отец
Меренков Павел Андреевич
1923 г.р.
Мать
Меренкова (Марьенкова) Екатерина Михайловна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1953
Отец:
Меренков Павел Андреевич
Мать:
Меренкова Екатерина Михайловна
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