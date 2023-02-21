Куликова (Рожкова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Рожкова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Алексей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Куликов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Куликов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Галина Витальевна

Отец ребёнка: Куликов Виталий

Смерть
Неизвестно
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