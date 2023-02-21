Куликова (Рожкова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Алексей Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Куликов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Куликов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Галина Витальевна
Отец ребёнка: Куликов Виталий
Смерть
Неизвестно