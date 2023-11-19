Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Диментьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова ? Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Диментьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова ? Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Диментьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Диментьевич

Смерть
Неизвестно
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