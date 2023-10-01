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Копылов Игорь Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973

Отец: Копылов Валентин Павлович

Мать: Милютина Валентина Ивановна

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