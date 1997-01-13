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Пустеленина Дарья Петровна
Пустеленина Дарья Петровна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
13.01.1997
Пол
Женский
Отец
Пустеленин Петр Владимирович
1975 г.р.
Мать
Пустеленина (Лемижанская) Варвара Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1997
Отец:
Пустеленин Петр Владимирович
Мать:
Пустеленина Варвара Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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