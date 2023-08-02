Окунева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
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1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Рыхлов Виталий Степанович

Отец ребёнка: Рыхлов Степан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Рыхлов Степан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыхлов Степан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Окунев Пётр

Рождение ребёнка
1927

Сын: Окунев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Окунев Пётр

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окунев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыхлов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Пётр