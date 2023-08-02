Окунева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рыхлов Виталий Степанович
Отец ребёнка: Рыхлов Степан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Рыхлов Степан
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыхлов Степан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Окунев Пётр
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Окунев Пётр
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окунев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыхлов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окунев Пётр