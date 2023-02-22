Алексеев Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Надежда Ивановна
Совершение преступления
14.02.1938
Арестован по ордеру Ленинградского прокурора
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Репресирован