Алексеев Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Надежда Ивановна

Совершение преступления
14.02.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Арестован по ордеру Ленинградского прокурора
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Надежда Ивановна

Смерть
1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Репресирован
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