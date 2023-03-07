Самодуров Андрей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Самодуров Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Самодуров Григорий Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
По прошлой переписи 52,5 (54 запись)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1847