Самодуров Андрей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамодуров Андрей Дмитриев

Самодуров Андрей Дмитриев

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Самодуров Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Самодуров Григорий Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Самодуров Михаил Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
По прошлой переписи 52,5 (54 запись)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1847
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close