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Гончаров Никита Ефимович

Место рождения

Г. Минусинск (Абакан), Украина

Дата рождения

25.05.1901

Дата смерти

02.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Минусинск (Абакан), Украина
Рождение ребёнка
06.01.1932

Дочь: Ильина Валентина Никитична

Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна

Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Гончаров Владимир Никитиевич

Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Гончаров Виктор Никитиевич

Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна

Село Воздвиженка (Дальний Восток)
Рождение ребёнка
04.11.1939

Сын: Гончаров Александр Никитич

Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна

Смерть
02.11.1982
Россия, г. Саранск
Похороны
Неизвестно
Г. Саранск