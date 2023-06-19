Гончаров Никита Ефимович
Место рожденияГ. Минусинск (Абакан), Украина
Дата рождения25.05.1901
Дата смерти02.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Минусинск (Абакан), Украина
Рождение ребёнка
06.01.1932
Дочь: Ильина Валентина Никитична
Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна
Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Гончаров Владимир Никитиевич
Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Гончаров Виктор Никитиевич
Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна
Село Воздвиженка (Дальний Восток)
Рождение ребёнка
04.11.1939
Сын: Гончаров Александр Никитич
Мать ребёнка: Гончарова Зинаида Семеновна
Смерть
02.11.1982
Россия, г. Саранск
Похороны
Неизвестно
Г. Саранск