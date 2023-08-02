Руденко не помним — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко не помним

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронченко Людмила

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно