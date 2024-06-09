Черных Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Кирилл
Отец ребёнка: Черных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Артем
Отец ребёнка: Черных Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Владимир
Рождение ребёнка
15
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Владимир