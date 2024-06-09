Черных Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Кn
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Наташа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Кирилл

Отец ребёнка: Черных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Артем

Отец ребёнка: Черных Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Владимир

Рождение ребёнка
15

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Владимир

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