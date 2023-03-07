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Железнов Яков Ильч

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Железнов Илья Иванович

Мать: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1823

Сын: Железнов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1827

Сын: Железнов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Отдан в рекруты в 1855
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Сын: Железнов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Степанида Никифоровна

Смерть
После 1858
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