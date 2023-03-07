Железнов Яков Ильч
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Железнов Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна
Отдан в рекруты в 1855
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Железнов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Железнова Степанида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858