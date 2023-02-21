Чупрунов Андрей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Чупрунов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чупрунов Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чупрунов Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупрунова Анна
Смерть
1943