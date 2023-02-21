Чупрунов Андрей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрунов Андрей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Чупрунов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чупрунов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чупрунов Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрунова Анна

Смерть
1943
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