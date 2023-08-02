Алдатов Темир-Болат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдатов Долотуко
Мать: Алдатова Чишко
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алдатов Эльмурза
Мать ребёнка: Алдатова Дзан
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алдатов Эльберд
Мать ребёнка: Алдатова Дзан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алдатов Мурзабек
Мать ребёнка: Алдатова Дзан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдатов Заурбек
Мать ребёнка: Алдатова Дзан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Дзан
Смерть
Неизвестно