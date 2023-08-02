Алдатов Темир-Болат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Темир-Болат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдатов Долотуко

Мать: Алдатова Чишко

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алдатов Эльмурза

Мать ребёнка: Алдатова Дзан

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алдатов Эльберд

Мать ребёнка: Алдатова Дзан

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алдатов Мурзабек

Мать ребёнка: Алдатова Дзан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдатов Заурбек

Мать ребёнка: Алдатова Дзан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Дзан

Смерть
Неизвестно