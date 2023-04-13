Шмульян Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шмульян Беньямин

Мать: Шмульян Малка

Смерть
Около 1972