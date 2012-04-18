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Павлов Михаил Александрович

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Место рождения

Большое Шигаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

04.10.1934

Дата смерти

18.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934

Отец: Павлов Александр Павлович

Мать: Павлова Ольга Тихоновна

Большое Шигаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Валентина Евгеньевна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Валентина Евгеньевна

Смерть
18.04.2012
Октябрьский, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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