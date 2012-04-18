Павлов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения04.10.1934
Дата смерти18.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934
Отец: Павлов Александр Павлович
Мать: Павлова Ольга Тихоновна
Рождение ребёнка
30.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Валентина Евгеньевна
Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2012
Октябрьский, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика