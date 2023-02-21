Петряшев Прокопий Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Петряшев Мартын Алексеев
Мать: не указана
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Место жительства
1772 ст.
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петряшев Андрей Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 36 лет
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Петряшев Тимофей Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л 1 об. В 1812 году было 15 лет
Место жительства
1816 ст.
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846 л. 1 об.
Смерть
Неизвестно