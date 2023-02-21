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Петряшев Прокопий Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Петряшев Мартын Алексеев

Мать: не указана

ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Место жительства
1772 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петряшев Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 36 лет
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Петряшев Тимофей Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л 1 об. В 1812 году было 15 лет
Место жительства
1816 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846 л. 1 об.
Смерть
Неизвестно
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