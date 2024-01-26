Степан Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Афанасьевич

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1728 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Жена

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Матвей Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Максим Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Антон Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1811
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

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