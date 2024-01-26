Степан Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Наталья Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Матвей Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Максим Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Антон Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Смерть
1811