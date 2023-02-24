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Гугель Гирш Евзеров

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Место рождения

Ляды Могилевской губернии

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гугель Евзер

Мать: не указана

Ляды Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гугель Цука-Берка Гиршев

Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гугель Гершень Гиршев

Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фейга Гиршева

Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гугель Гидалья

Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гугель Эта Лейбова

Смерть
Неизвестно
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