Гугель Гирш Евзеров
Место рожденияЛяды Могилевской губернии
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гугель Евзер
Мать: не указана
Ляды Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фейга Гиршева
Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гугель Гидалья
Мать ребёнка: Гугель Эта Лейбова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гугель Эта Лейбова
Смерть
Неизвестно