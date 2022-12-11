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Лукин Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1961

Дата смерти

11.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Лукин Анатолий

Мать: Бобровникова Дина Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1985

Дочь: Лукина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Лукина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Мария Дмитриевна

Смерть
11.12.2022
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