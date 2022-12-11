Лукин Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1961
Дата смерти11.12.2022
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Отец: Лукин Анатолий
Рождение ребёнка
18.09.1985
Дочь: Лукина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Лукина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Мария Дмитриевна
Смерть
11.12.2022