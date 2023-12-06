Любавский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1901 и 1902
Запись о бракосочетании не найдена
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Симанова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Любавская Пелагея Онисимовна
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно