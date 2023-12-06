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Любавский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1901 и 1902

Жена: Любавская Пелагея Онисимовна

Запись о бракосочетании не найдена
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Симанова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Любавская Пелагея Онисимовна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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