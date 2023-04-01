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Виноградов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Виноградов Петр Петрович

Мать: Виноградова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1962

Дочь: Сараева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.07.1973

Дочь: Колбатюк Галина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Татьяна Петровна

Смерть
1992