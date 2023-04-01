Виноградов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1962
Дочь: Сараева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1973
Дочь: Колбатюк Галина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992