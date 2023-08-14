Лукьянова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1966
Сын: Ладыгин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ладыгин Петр Максимович
Рождение ребёнка
13.01.1968
Дочь: Ладыгина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ладыгин Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно