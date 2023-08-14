Лукьянова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1966

Сын: Ладыгин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ладыгин Петр Максимович

Рождение ребёнка
13.01.1968

Дочь: Ладыгина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ладыгин Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Петр Максимович